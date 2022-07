Biden zu arabischen Staatsführern: Elite muss Kritik vertragen

Zuvor hatte Biden viel Kritik für seine Reise in das Königreich Saudi-Arabien einstecken, weil dessen Kronprinz Mohammed bin Salman als verantwortlich für den Mord am Regierungskritiker Jamal Khashoggi gesehen wird. Der in den USA lebende Journalist Khashoggi war 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul auf brutale Weise getötet worden. Biden hatte das Thema eigenen Worten zufolge am Freitag "glasklar" gegenüber dem Prinzen angesprochen.

Biden sagte am Samstag weiter, dass die USA die Menschenrechte immer fördern würden: "Grundlegende Freiheiten sind grundlegend für das, was wir als Amerikaner sind. Es ist in unserer DNA. Aber es liegt auch daran, dass die Zukunft von den Ländern gewonnen wird, die das volle Potenzial ihrer Bevölkerung freisetzen, wo Frauen die gleichen Rechte ausüben und zum Aufbau stärkerer Volkswirtschaften beitragen können."

(AWP)