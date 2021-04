Bidens erste Auslandsreise führt nach Grossbritannien und Belgien

Die erste Auslandsreise von US-Präsident Joe Biden führt ihn im Juni zum G7-Gipfel nach Grossbritannien und zum Nato-Spitzentreffen nach Belgien. In Brüssel sei ausserdem ein Spitzentreffen der USA und der EU geplant, teilte das Weisse Haus am Freitag mit. Mit der Reise wolle Biden sein Ziel unterstreichen, die transatlantischen Beziehungen und die Zusammenarbeit mit Verbündeten wiederzubeleben. Beim Gipfel sieben grosser Industriestaaten vom 11. bis 13. Juni in Cornwall werde Biden sein Bekenntnis zum Multilateralismus bekräftigen.