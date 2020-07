Novartis-Konzernchef Vas Narasimhan räumt mit der Vergangenheit auf. Vor einer Woche hat der Basler Pharmakonzern in den USA in die Zahlung von 347 Millionen Dollar eingewilligt, um einen Rechtsfall um Bestechung in Griechenland und Vietnam beizulegen. 234 Millionen Dollar gehen an das US-Justizdepartment, bei der US-Börsenaufsicht sind 113 Millionen Dollar zu zahlen.

225 der zuhanden des Justizministeriums fällig werdenden 234 Millionen Dollar gehen zulasten der griechischen Ländergesellschaft Hellas S.A.C.I, die restlichen 9 Millionen Dollar wird die inzwischen verselbstständigte Augenheilsparte Alcon übernehmen – wobei Novartis dafür gemäss den Bedingungen des Spin-offs von 2019 dafür rückerstattungspflichtig wird, wie das Unternehmen auf Anfrage schreibt.