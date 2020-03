So hat er Positionen bei einigen seiner Portfolio-Unternehmen erhöht und in andere wie Starbucks erneut investiert. Zudem habe der milliardenschwere Investor alle Hedging-Positionen, die er für sein Unternehmen Pershing Square Capital Management über Leerverkäufe am Credit-Markt gehalten habe, aufgelöst. Diese Absicherungen wurden eingerichtet, um die Auswirkungen des Coronavirus auszugleichen, sagte er bei Bloomberg TV.

Ackman sagte, sein Hedgefonds habe die Erlöse in den letzten 10 bis 12 Tagen für Aufstockungen bei mehreren seiner Portfolio-Unternehmen verwendet, darunter Lowes, Hilton und Berkshire Hathaway von Warren Buffett.

“Das ist ungefähr das bullishste, was wir je gemacht haben”, sagte er in dem Bloomberg TV-Interview. „Wir haben nur Kaufpositionen. Keine Shorts, wir wetten auf das Land.“

Ackman hat staatlich vorgeschriebene, landesweite Ausgangs-Einschränkungen für die nächsten 30 Tagen gefordert, anstatt zuzulassen, dass einzelne Staaten ihre eigenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie umsetzen. Er wiederholte diese Forderung am Montag und drängte auf verstärkte Virus-Tests im ganzen Land.

Ackman hat kein "Insiderwissen"

“Ich habe in der letzten Woche viel Vertrauen aufgebaut, dass der Präsident und sein Team den richtigen Weg einschlagen”, sagte Ackman und fügte hinzu, dass er kein “Insiderwissen” darüber habe, was die Regierung als nächstes tun werde.

Er sagte, dass der Ausverkauf von Unternehmen wie Hilton übertrieben sei. Pershing Square schaut sich den Cashflow von Unternehmen wie Hilton an, die nicht viele Schulden haben, und nimmt einen Abschlag bei ihren Gewinnen in den nächsten 12 bis 18 Monaten vor. Er sagte, das würde den Marktwert um etwa 5% verringern, aber nicht um 50%.

“Wenn Sie Hilton für 60 Dollar kaufen können, nachdem die Aktie bei fast 120 Dollar gehandelt wurde, wird es sich als Schnäppchen erweisen”, sagte er.

Andere wie Boeing werden laut Ackman Unterstützung benötigen, um die aktuellen Turbulenzen entweder mit staatlicher Hilfe oder durch den privaten Sektor mit jemandem wie Buffett zu bewältigen. “Wenn Buffett es machen wird, sollte der Finanzminister es meiner Ansicht nach nicht machen”, sagte er.

(Bloomberg)