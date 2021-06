Billionenschaden durch Cyberkriminalität - Länder müssen mehr tun

Der Schaden durch kriminelle Handlungen im Computer- und Telekombereich ist immens: In diesem Jahr belaufe er sich nach Schätzungen schon auf 6 Billionen Dollar, berichtete die Uno-Organisation Internationale Fernmeldeunion (ITU) am Dienstag in Genf. Cyberkriminalität umfasst unter anderem widerrechtliches Eindringen in Systeme und Datenmanipulationen.