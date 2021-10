Bisher kein Ansturm auf Johnson-Impfung in der Schweiz

Der Kanton Waadt verzeichnete in den ersten 24 Stunden rund 400 Anmeldungen: "Die Nachfrage ist im Moment sehr durchschnittlich", sagte der Leiter der Impfkampagne im Kanton Waadt, Blaise Genton, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage.

Im Kanton Thurgau haben sich bisher 427 Personen für die Impfung mit Johnson & Johnson registriert. Dem Kanton stehen 4800 Dosen zur Verfügung. In Appenzell Ausserrhoden wurden 179 Termine gebucht, zudem haben Hausarztpraxen 55 Dosen des Impfstoffs bestellt. Dem Kanton stehen total rund 1000 Dosen zu. In St. Gallen gibt es erst zehn Anmeldungen bei rund 9000 Dosen.

In St. Gallen konnten sich vorerst erst Personen anmelden, die aus medizinischen Gründen die mRNA-Impfstoffe nicht vertragen. Für alle übrigen, die eine mRNA-Impfung ablehnen, gibt es ab dem 19. Oktober Walk-in-Impfungen ohne Voranmeldung.

15 Allergiker in Genf

Im Kanton Genf, der 7200 Dosen erhalten hat, haben sich 287 Personen angemeldet, von denen zwei Drittel am Donnerstag und ein Drittel am Dienstag geimpft werden sollen. 15 Allergiker und Allergikerinnen bekundeten Interesse am vektorbasierten Wirkstoff. Laut einem Sprecher des Gesundheitsdepartements rechnete der Kanton mit doppelt so vielen.

In der Stadt Basel wurden 185 Termine vergeben. Der Stadtkanton erhält rund 3400 Dosen. Die ersten Impfungen werden am Freitag verabreicht. Der Ansturm wie zu Beginn der mRNA-Impfung blieb zunächst aus, wie es hiess.

Im Kanton Glarus meldeten sich 50 Menschen für eine Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson für den Impftag am kommenden Donnerstag an, wie ein Sprecher der Verwaltung sagte. Bisher seien keine weiteren Impftage mit dem alternativen Impfstoff geplant. Dem Kanton sind 700 Dosen zugeteilt.

Kampagne am Mittwoch gestartet

In der Schweiz begann die Impfkampagne mit dem Vektorimpfstoff des US-Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson am Mittwoch. Der Bund bestellte insgesamt 150'000 Dosen. Mit dem Produkt sollen Allergiker sowie jene Leute zu einer Impfung bewogen werden, die skeptisch sind gegenüber der neuen mRNA-Wirkstofftechnologie von Pfizer/Biontech und Moderna. In der Schweiz ist die Impfrate geringer als in anderen Ländern, obwohl ausreichend Impfdosen verfügbar wären.

Dieser Vektorimpfstoff erfordert nur eine Injektion und kann Personen ab 18 Jahren verabreicht werden. Er ist nicht empfohlen für Personen mit geschwächtem Immunsystem oder für schwangere oder stillende Frauen.

(AWP)