BLS vor Wegzug aus Bern - Drei Varianten für neuen Hauptsitz

BLS-Sprecherin Helene Soltermann bestätigte am Mittwoch einen Bericht der "Berner Zeitung". Eine Projektgruppe prüfe zurzeit Areale an den drei Standorten. Wer das Rennen macht, soll nächstes Jahr feststehen. Die BLS möchte ihren neuen Hauptsitz 2023 beziehen.

Heute belegt die Bahn am Bollwerk und an der Genfergasse grössere Büroflächen. Die Liegenschaft an der Genfergasse verbleibt laut Soltermann im Eigentum der BLS Immobilien AG und wird nach dem Auszug der BLS vermutlich an Dritte vermietet. Die Liegenschaft am Bollwerk gehört dem Bund, die BLS ist dort eingemietet.

(AWP)