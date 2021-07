BMW zahlt in EU-Kartellverfahren gegen deutsche Autobauer 373 Millionen Euro

Der Autobauer BMW muss im EU-Kartellverfahren gegen deutsche Autobauer eine Geldbusse von 373 Millionen Euro zahlen. Die EU-Kommission habe ihre ursprünglichen Vorwürfe zwar weitgehend fallen gelassen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in München mit. Dennoch habe BMW in den von der Brüsseler Behörde untersuchten Gesprächen der Autokonzerne untereinander "zu hohe Transparenz" hinsichtlich der Grösse von AdBlue-Tanks und der damit erzielbaren Reichweite hergestellt - was wettbewerbsrechtlich schon untersagt sein könne.