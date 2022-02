Die Aktie der Schweizerischen Nationalbank (SNB) klettert am Montag an der SIX bis 11 Prozent auf 6800 Franken. Das ist der höchste Stand seit Ende April 2018.

Der Kursanstieg kommt nicht aus heiterem Himmel: Die SNB-Aktie ist seit Anfang Dezember 2021 (damals notierte der Titel noch bei 4800 Franken) kontinuierlich am Zulegen. Seit Spätherbst 2021 steigen die meisten Banken- und Versicherungstitel weltweit. Wegen der steigenden Langfrist-Zinsen sind diese Aktien bei Investorinnen und Investoren wieder deutlich beliebter geworden.

Kursverlauf der Aktie der Schweizerischen Nationalbank in den letzten fünf Jahren (Quelle: cash.ch)

Doch als Erklärung für den Kursanstieg der SNB-Aktie taugt das nicht. Die Nationalbank ist trotz der Milliardengewinne, die sie ausweist, keine Geschäftsbank. Die SNB ist nicht gewinnorientiert, sie ist der Geldpolitik verpflichtet und kann nicht Konkurs gehen. Die Dividende ist im Nationalbankengesetz festgelegt (höchstens 6 Prozent des Aktienkapitals) und fliesst primär der öffentlichen Hand zu. Die Stimmrechte der Aktie sind auf maximal 100 Stimmen beschränkt.

Den Kurs der SNB-Aktie bestimmen, das hat die Vergangenheit gezeigt, vielmehr teils obskure Empfehlungen in Börsenbriefen mehrheitlich aus Deutschland. Die erhöhte Nachfrage der letzten Wochen ist wahrscheinlich aber vielmehr der Verunsicherung der Anlegerinnen und Anleger aufgrund der Zinsspekulation und des damit einhergehenden Börsenrückgangs geschuldet. Die SNB wird – wie der Franken, den sie herausgibt – als Ort der Sicherheit empfunden.

Da das Handelsvolumen der SNB-Aktie traditionell dünn ist, braucht es verhältnismässig wenig Einsatz, um den Kurs zu bewegen. Als der SNB-Titel Anfang April 2018 auf einen Rekordstand von fast 10'000 Franken gehievt wurde, umwehte die Aktie gar den Hauch eines Zocker-Instrumentes. Die Amplitude des Intraday-Handels reichte damals teils von minus 15 bis plus 15 Prozent. In vier Tagen wurde einmal ein Wertzuwachs von 50 Prozent registriert.

Hier liegt auch die Gefahr der SNB-Aktie. Wer im April 2018 zu Rekordkursen zukaufte, ist auch heute noch meilenweit vom Einstiegskurs entfernt. Denn keine neun Monate nach dem Allzeithoch war die SNB-Aktie bloss noch weniger als die Hälfte wert. Immerhin notierte die Aktie in den letzten Jahren stets etwa zum Fünfachen des Kurses von Mitte 2016, als das Wertpapier von den Investoren und Investorinnen "entdeckt" wurde und zu steigen begann. Zuvor war sie während über 20 Jahren um die Marke von 1000 Franken gehandelt worden.