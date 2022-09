Die abnehmende Liquidität auf dem Markt für US-Staatsanleihen stelle das grösste systemische Risiko für die Finanzmärkte seit der Immobilienblase von 2007 dar, wenn nicht noch grösser. Das geht aus einer Mitteilung der Bank of America vom Mittwoch hervor, in der dargelegt wird, wie wichtig das reibungslose Funktionieren des US-Schatzmarktes ist. Dies berichtet die Finanzplattform Markets Insider.

"Der Markt für US-Staatsanleihen ist der wichtigste Finanzmarkt der Welt, da deren Zinssätze ein grundlegender Massstab für die Preisgestaltung praktisch aller anderen Finanzanlagen sind", so die G30, ein privates, internationales Gremium mit führenden Personen aus dem Finanzwesen und der Wissenschaft, in einem Bericht vom Juli 2021. In diesem wird auch festgehalten, dass das Vertrauen in den US-Schatzmarkt für die Stabilität des globalen Finanzsystems von wesentlicher Bedeutung ist.

Es droht eine Phase der Illiquidität

Auf dem Markt für US-Staatsanleihen bahnt sich jedoch ein Problem an, da der Gesamtbetrag des für das Market-Making bereitgestellten Kapitals nicht mit dem sehr schnellen Wachstum der ausstehenden marktfähigen Schatzanleihen Schritt gehalten hat. Da der Handel auf dem US-Schatzmarkt zurückgeht, während die Emission von US-Staatsanleihen zunimmt, könnte es zu einer Phase der Illiquidität kommen.

"Wenn der Markt für US-Staatsanleihen eine Zeit lang nicht gehandelt wird, ist es wahrscheinlich, dass die verschiedenen Kreditkanäle, einschliesslich der Kreditaufnahme von Unternehmen, privaten Haushalten und Regierungen in Form von Wertpapieren und Darlehen, nicht mehr funktionieren. Dies könnte zu Ereignissen wie einer US-Staatspleite führen, wenn die Auktionen nicht stattfinden. Die Auswirkungen auf den Dollar, die Aktienmärkte, die Schwellenländer und das Vertrauen der Konsumenten und Unternehmen sind kaum vorstellbar", so die Bank of America.

Die Übertragungseffekte wären gewaltig, wenn es das Ausmass der Immobilienblase im Jahr 2007 annehmen würde. Diese hat zu einem weit verbreiteten Verlust von Arbeitsplätzen, Zwangsvollstreckungen und grossen globalen finanziellen Verlusten geführt, da die Liquidität auf dem Immobilienmarkt stark abnahm.

"Das klingt zwar wie ein schlechter Science-Fiction-Film, ist aber leider eine reale Bedrohung. Das sich abzeichnende Problem hat in den letzten zehn Jahren viele Arbeitsstunden in Anspruch genommen, ohne dass Regulierungsbehörden oder Gesetzgeber etwas unternommen hätten", so die Grossbank weiter.

Fed beschleunigt Bilanzabbau

Die Besorgnis über die Liquidität auf dem Markt für Staatsanleihen kommt daher, dass die US-Notenbank Fed beginnt, sich als grosser Käufer von festverzinslichen Wertpapieren zurückzuziehen. Die Zentralbank erhöht ihren monatlichen Bilanzabbau im September auf 95 Milliarden Dollar. Die Zentralbank hat rund 9 Billionen Dollar an Vermögenswerten in ihrer Bilanz, die sowohl aus US-Schatzpapieren als auch aus hypothekarisch gesicherten Wertpapieren bestehen.

Und obwohl die Fed in Zeiten des Marktstresses US-Staatsanleihen gekauft hat, ist es für die Zentralbank auf lange Sicht "eine zweifelhafte Lösung, als letzter Käufer von Staatsanleihen aufzutreten", so Bank of America.

"Es ist strukturell nicht vernünftig, dass die US-Staatsverschuldung zunehmend von der quantitativen Lockerung der Fed abhängig wird", so die US-Grossbank. "Unserer Ansicht nach ist es riskant, sich bei der Lösung des Liquiditätproblems, der Widerstandsfähigkeit und des Funktionierens des US-Schatzmarktes allein auf die Fed zu verlassen."

Quantitative Lockerung bezeichnet eine unkonventionelle Form der Ausweitung der Geldbasis durch eine Zentralbank. Dabei kauft die Zentralbank meist langfristige private oder öffentliche Wertpapiere, zum Beispiel Staatsanleihen, von den Geschäftsbanken auf. Durch diese Käufe wird die Geldbasis erhöht.

Staatlicher «Händler der letzten Instanz» gefordert

Stattdessen ist die Bank of America der Ansicht, dass eine bessere langfristige Lösung in der Schaffung eines "Händlers der letzten Instanz" besteht. Bei diesem soll es sich nicht um die Fed handeln, die einem doppelten Mandat der Preisstabilität und niedrigen Arbeitslosigkeit unterliegt.

"Wir sind der Meinung, dass eine solche Einrichtung gegründet werden sollte, bevor eine Krise dies erfordert. Ein Händler der letzten Instanz könnte Märkte für eine breite Palette von Kassapapieren, Termingeschäften, Swaps, Aktien, Anleihen, Devisen und Rohstoffen betreiben, genau wie es grosse internationale Händler heute tun", sagte Bank of America . Die Grossbank fügte hinzu, dass eine solche Einrichtung als staatlich gefördertes Unternehmen strukturiert sein sollte.

(cash)