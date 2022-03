Überaus skeptisch zur Marktlage äusserte sich der ehemalige Pimco-Chef und heutige Allianz-Marktexperte Mohamed El-Erian in einem Interview mit Bloomberg. Der Markt biete jetzt Anlegern eine gute Chance, ihre Positionen zu verkaufen. In Anbetracht von Mohamed El-Erians Voraussicht in Bezug auf die Inflation wollen Anleger vielleicht seine Meinung zum Aktienmarkt hören.

"Wenn ich in den nächsten 12 Monaten investieren würde, würde ich die Aktienquote zum jetzigen Zeitpunkt reduzieren. Ich würde etwas Geld vom Tisch nehmen", sagte der Anleihenspezialist am Dienstag in der Bloomberg-TV-Sendung The Open. "Der Markt bietet Ihnen eine wunderbare Gelegenheit, auszusteigen."

"Ich glaube nicht, dass der Markt schon einkalkuliert hat, was mit der Wirtschaft passieren wird", begründet El-Erian seine pessimistische Haltung. Der ehemalige Chef der Allianz-Fondstochter Pimco sieht die US-Notenbank in einer Zwickmühle. "Die Fed ist zunehmend gezwungen, sich zu überlegen, was der am wenigsten schlimme politische Fehler ist, für den sie in Erinnerung bleiben möchte: Ihr Inflationsziel zu erreichen, indem sie eine Rezession verursacht, oder zuzulassen, dass die hohe und potenziell destabilisierende Inflation bis weit ins Jahr 2023 anhält", schrieb El-Erian am Dienstag in einer Bloomberg-Kolumne.

El-Erian erwartet Stagflation

Im Bloomberg-Fernsehinterview zeigte sich El-Erian nicht überrascht, dass sich Börsen als widerstandsfähig erwiesen haben und gestiegen sind, nachdem die Fed letzte Woche zum ersten Mal seit 2018 die Leitzinsen angehoben hat

"Wenn Sie ein Portfolioverwalter sind und jemand kommt mit dem Vorschlag, dass Sie Aktien reduzieren sollten, werden Sie sagen: 'Wo soll ich hin?'" so El-Erian. "Gehen Sie in Bargeld? Auf keinen Fall. Die Inflation liegt bei 7,9 Prozent, und wir könnten 10 Prozent erreichen. Da wollen Sie nicht hin. Das ist eine garantiert negative Realrendite. Anleihen? Auf keinen Fall, Anleihen befinden sich in der Korrektur. Am Ende werden Sie Ihren Anteil an Aktien nicht verringern, sondern sogar erhöhen wollen"

El Erian warnte jedoch, dass sich der relative Wert von Aktien als anfällig erweisen könnte. "Ich gehe davon aus, dass wir eine globale Stagflation erleben werden, mit geringerem Wachstum und höherer Inflation", sagte El-Erian. "Der Aktienmarkt hat das noch nicht ganz eingepreist, weil er immer noch in relativem Rahmen denkt."

(Bloomberg/cash)