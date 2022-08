Wie zu hören ist, arbeiten mindestens vier in der Volksrepublik börsennotierte Firmen mit Beratern daran, an der SIX Swiss Exchange womöglich noch in diesem Jahr globale Hinterlegungsscheine auszugeben.

Der chinesische Energy-Drink-Hersteller Eastroc Beverage Group hat China International Capital und Goldman Sachs für einen möglichen Aktienverkauf in der Schweiz ausgewählt, wie Bloomberg News vergangene Woche berichtete. Die Einnahmen aus einer Emission könnten bei rund 500 Millionen Dollar liegen.

Die Überlegungen im Bezug auf die Ausgabe globaler Hinterlegungsscheine sind bei den Firmen noch im Gange, wie darüber informierte Personen sagen. Details wie Umfang und Zeitplan könnten sich noch ändern, hiess es. Vertreter von Hangzhou Greatstar, Shenzhen Senior Technology, Fangda Carbon und Joincare reagierten nicht umgehend auf telefonische oder E-Mail-Bitten um Stellungnahmen.

Am Freitag haben fünf der grössten chinesischen Staatskonzerne angekündigt, den US-Börsen den Rücken zu kehren: China Life Insurance, PetroChina und China Petroleum & Chemical sowie Aluminum of China und Sinopec Shanghai Petrochemical.

Im Fokus stehen dabei auch aufsichtsrechtliche Fragen. Der US-Kongress hatte gedroht, Firmen 2024 von der Börse zu verbannen, wenn sie gegen Vorschriften zur Bilanztransparenz verstoßen.

Chinesische Investmentbanken zieht es informierten Kreisen zufolge an den deutschen Aktienmarkt. Demzufolge erwägen unter anderem Citic Securities und Haitong Securities, bei der Bafin Lizenzen zu beantragen, mit denen sie Investmentbanking in Deutschland und der gesamten Europäischen Union anbieten könnten.

(Bloomberg)