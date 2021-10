Die globalen Aktienmärkte hatten einen holprigen Start in den Oktober. Sorgen um steigende Anleiherenditen und den in Schieflage geratenen chinesischen Immobilienentwickler Evergrande die Anlegerstimmung auch jetzt.

Die aktuelle Marktlage wird aber auch als Chance gesehen. Wie der US-Nachrichtensender CNBC berichtet, machen Analysten der UBS chinesische Aktien aus, die im vierten Quartal als Gewinner dastehen könnten.

Trotz Evergrande: UBS setzt auch auf chinesische Immobilientitel

Die Besorgnis über die finanzielle Stabilität von Chinas Immobiliensektor wächst. "Ein 'Kreditereignis' für Evergrande scheint jetzt unvermeidlich. Dies zeigt sich in einem erheblichen Vertrauensverlust der Anleger in die Immobilienbranche und chinesische Finanzanlagen", sagte UBS-Analyst John Lam. Doch seine Analyse geht noch weiter. Lam sieht Gelegenheiten: "Vor der Morgendämmerung ist es am dunkelsten, und solch attraktive Bewertungen für hochwertige chinesische Immobilienentwickler wurden selten gesehen."

"Anleger sollten qualitativ hochwertige Entwickler mit starker Bilanz in Betracht ziehen", führte Lam weiter aus. Der Analyst nennt China Resources Land und Longfor als zwei solche Firmen. Und die Anleger seien auch "übermässig besorgt" über die Cashflow- und Kreditsituation beim Immobilienentwickler Sunac. Die UBS hat den Titel kürzlich auf "Buy" hochgestuft - dies bei einem Kursziel von 25 Hongkong-Dollar.

Sunac-Aktien sind seit Jahresbeginn um fast 48 Prozent gefallen und schlossen am Montag bei 14,92 Hongkong-Dollar,. Gemessen am UBS-Kursziel besteht also ein Aufwärtspotenzial von fast 68 Prozent.

Von der Stromknappheit in China profitieren

Die "sich rapide zuspitzende" Stromknappheit in China werde dazu beitragen, einzelne Aktien von Stromversorgern zu beflügeln, sagt Peter Gastreich von der UBS-Investmentbank.

"Der Presse zufolge haben Stromknappheit die Behörden bereits zur Anordnung von Produktionskürzungen in bestimmten Sektoren veranlasst, um die Risiken von Stromausfällen in Wohngebieten zu minimieren", sagte Gastreich.

Die Stromknappheit habe sich als Segen für die Stromerzeuger erwiesen. Die Produktionskosten würden in der gesamten chinesischen Wirtschaft vermutlich ansteigen. Die UBS setzt in diesem Umfeld auf China Gas und ENN Energy.

Reopening-Wetten

Peking setzt weiterhin auf eine Null-Covid-Strategie. Nach der Entdeckung einzelner Fälle reagieren die Behörden mit strikten Lockdowns für ganze Städte oder Regionen. Die Analysten der UBS setzen in diesem Umfeld auf Sektoren, die von einer steigenden Mobilität profitieren. In China werden aktuell die Beschränkungen gelockert, insbesondere im Dienstleistungssektor.

Laut UBS sollten Anlegerinnen und Anleger Aktien von Casino-Betreibern in Macau in Betracht ziehen. Dazu zählen nach dem jüngsten Ausverkauf Sands China und Galaxy Entertainment Group. Ein weiterer attraktiver Sektor sei das Hotpot-Geschäft, also jener Teil der Gastronomie, wo Menschen in Restaurants an einem Feuertopf essen. Die UBS bleibt für die Gewinnwachstumsaussichten von Xiabuxiabu weiter positiv und zieht die Aktie dem direkten Konkurrenten Haidilao vor.