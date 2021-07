06:45

Der Kurs von Bitcoin verhält sich über das Wochenende relativ stabil. Die Krypto-Devise handelt zu 34'350 Dollar (-3 Prozent).

+++

06:35

Der SMI liegt vorbörslich laut der IG Bank um 0,1 Prozent höher. Der SMI gab am Freitag um 0,1 Prozent nach. Damit verbuchte das Börsenbarometer nach sechs Wochen mit einer positiven Entwicklung erstmals in einem Sieben-Tages-Zeitraum wieder Einbussen.

+++

06:35

Die meisten asiatischen Aktien legten am Montag zu und setzten damit die weltweite Rally fort. Die Aktien waren weltweit auf ein Rekordhoch gestiegen, nachdem ein US-Arbeitsmarktbericht signalisierte, dass die wirtschaftliche Erholung sich fortsetze, aber noch keine sofortige Rücknahme der Konjunkturmassnahmen der Federal Reserve rechtfertigt.

Nur die japanischen Märkte widersetzten sich zunächst dem Trend. "Angesichts der Arbeitsmarktzahlen vom Freitag sind die Dinge immer noch sehr, sehr optimistisch, und ich denke, das wird sich im Laufe der Woche wieder bemerkbar machen", sagte Kyle Rodda, Marktanalyst bei IG in Melbourne "Die Bedingungen sind gut, um die Aktien weltweit weiter nach oben zu treiben."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,6 Prozent bei 28'618 Punkten tiefer. Der Handel werde jedoch dünner sein als üblich, da die US-Märkte wegen des verlängerten Wochenendes am 4. Juli geschlossen blieben.

+++

05:00

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

