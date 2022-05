Im vergangenen Monat fielen nach Daten eines Branchenbeobachters rund 2350 aktienbezogene Hedgefonds unter einen Schwellenwert, der in der Regel Klauseln aktiviert, die sie zum Abbau von Engagements verpflichten. Viele steuerten dabei auf ein Niveau zu, das eine Liquidation erforderlich macht. Die Anzeichen von Stress befanden sich "nahe dem historischen Höchststand", wie China Merchants Securities in diesem Monat in einer Analyse anmerkte.

Die Verkaufsregeln wurden in China eingeführt, um Hedgefonds-Anleger vor übermässigen Verlusten zu schützen. In einem fallenden Markt können sie jedoch nach hinten losgehen, wenn viele Fonds gezwungen sind, ihre Aktienbestände abzubauen.

Hedge-Fonds zum Verkauf gezwungen

Wie zu hören ist, haben die Börsen seit März einige Fonds aufgefordert, den Druck auf ihre Portfolios zu bewerten. Dies deutet daraufhin, dass die Aufsichtsbehörden aufmerksam geworden sind.

"Nach der rasanten Expansion der Branche im letzten Jahr kann der Druck auf den Markt ziemlich gross sein, vor allem, wenn es bei den Quant-Fonds zu konzentriertem Abbau kommt", erklärte Yan Hong, Direktor des China Hedge Fund Research Center am Shanghai Advanced Institute of Finance. Am diesjährigen "sehr volatilen Markt" seien viele Hedge-Fonds gezwungen, zu verkaufen.

Restriktive Corona-Politik hat Auswirkungen

Trotz kurzer Atempausen zeigte der chinesische Leitindex CSI 300 von Januar bis April die schwächste Entwicklung seit 2008. Im bisherigen Jahresverlauf ist er um rund 19 Prozent gefallen, da die strenge Null-Covid-Politik und das harte Durchgreifen Pekings gegen die Privatwirtschaft das Vertrauen der Anleger erschüttert haben. Eine Reihe enttäuschender Konjunkturdaten hat in diesem Monat die zunehmenden Auswirkungen der restriktiven Politik Chinas deutlich gemacht.

Im vergangenen Jahr war das von der chinesischen Hedgefonds-Branche gemanagte Vermögen um 66 Prozent auf 6,1 Billionen Yuan gestiegen. Zum 31. März verwaltete der Sektor 6,35 Billionen Yuan.

Alle Hedgefonds-Strategien machen Verluste

Im ersten Quartal erlitten alle Hedgefonds-Strategien Verluste, mit Ausnahme der auf Rohstoffe ausgerichteten Fonds. Die Verpflichtung, bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte zu verkaufen, hat den Druck auf die angeschlagenen Fonds erhöht und wenig Spielraum für eine Erholung gelassen.

Per 22. April waren fast 10 Prozent der über 24'500 von der Shenzhen PaiPaiWang Investment & Management beobachteten aktienbezogenen Hedgefonds unter 0,8 Yuan Nettowert pro Anteil gefallen. Die Unterschreitung des Schwellwerts führt häufig dazu, dass ein Fonds seine Aktienposition auf unter 50 Prozent reduzieren muss.

(Bloomberg)