Damit ist die für die CIA und andere Geheimdienste arbeitende Datenanalysefirma mit 15,76 Milliarden Dollar bewertet. Bei seiner letzten Finanzierungsrunde 2015 war das Unternehmen allerdings noch mit 20 Milliarden Dollar bewertet worden. Palantir will am heutigen Mittwoch per Direktplatzierung an die Börse gehen.

Das Unternehmen ist im Jahr 2003 von dem in Deutschland geborenen Finanzinvestor und Donald-Trump-Unterstützer Peter Thiel mitgegründet worden. Mit der Direktplatzierung tritt Palantir in die Fussstapfen des Musikstreaminganbieters Spotify, der diesen Weg im Jahr 2018 gewählt hatte. Im Gegensatz zum herkömmlichen Börsengang werden keine neuen Aktien ausgegeben, sondern in den Handel kommen die Aktien, die bestehende Aktionäre verkaufen.

(AWP)