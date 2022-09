Seit 2014 hat Kevin Smith von Crescat Capital bis zu 10 Prozent seines 136 Millionen Dollar schweren Makrofonds in Optionen investiert, die gegen die Währung wetten. Manchmal verlor er Geld. Manchmal zahlte es sich aus, auch wenn die von ihm erwartete grosse Abwertung nie eintrat. Aber Smith meint, dass jetzt vielleicht seine Zeit gekommen ist.

Chinas einst boomender Immobilienmarkt hat Risse bekommen. Die Wirtschaft stockt unter den Corona-Beschränkungen. Und die People’s Bank of China hat die Zinssätze gesenkt, während die Zentralbanken weltweit sie erhöhen, was für Anleger einen noch grösseren Anreiz darstellt, ihr Geld ins Ausland zu verlagern.

Zusammen haben diese Kräfte den Yuan in diesem Jahr um mehr als 8 Prozent gegenüber dem US-Dollar abwerten lassen. Damit ist der Yuan auf dem besten Weg, den grössten jährlichen Rückgang seit 1994 zu erleben - und laut Smith könnte dies erst der Anfang sein.

"China durchläuft derzeit eine Finanzkrise, die meiner Meinung nach viel ernster ist als die globale Finanzkrise in den USA", sagte der 58-jährige Smith aus Denver in einem Interview. "Für uns liegt die Wettstrategie auf der Währung."

Warnungen vor einem bevorstehenden Zusammenbruch der chinesischen Währung sind nichts Neues. Pessimistische Anleger warnen seit Jahren davor, dass Chinas Banken viel zu viel Geld verliehen haben, insbesondere zur Finanzierung eines Immobilienbooms. Sie sagen voraus, dass dies zu einem so grossen Anstieg fauler Kredite führen wird, dass Peking Geld drucken muss, um die Banken zu retten, was zu einer Abwertung der Währung führen wird.

Ausländische Anleger haben Rekordsumme aus chinesischem Anleihemarkt abgezogen

Das Argument scheint nun aktuell zu werden. Chinas Immobilienmarkt gerät ins Stocken und droht, den Banken Berge von notleidenden Krediten aufzubürden. Unterdessen hat Pekings drakonische Null-Covid-Politik zu fortlaufenden Beschränkungen geführt, die China auf eine der schwächsten Wachstumsperioden der modernen Geschichte zusteuern lassen. Im zweiten Quartal schrumpfte die chinesische Wirtschaft um 2,6% im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten, was die erste Kontraktion seit Anfang 2020, dem Beginn der Pandemie, darstellt.

Als Reaktion darauf lockert die PBOC die Geldpolitik, was die Anziehungskraft des Yuan schwächt und den Abstand zwischen den Zinssätzen in China und anderswo vergrössert. Ausländische Anleger haben in diesem Jahr eine Rekordsumme aus dem chinesischen Anleihemarkt abgezogen.

Doch Smith ist immer noch in der Minderheit. Chinas grosse Ersparnisse, hohe Hypothekenanzahlungen und die starke staatliche Kontrolle der Banken bedeuten, dass es "unwahrscheinlich ist, dass es zu einer typischen Schulden- oder Finanzkrise mit unkontrollierter Kreditverknappung, gross angelegten Bankenzusammenbrüchen und erheblicher Abwertung kommt", schrieben die Ökonomen der UBS unter der Leitung von Wang Tao in einer Notiz Anfang des Monats.

Tatsächlich ist der Rückgang des Yuan in diesem Jahr eher auf einen stärkeren Dollar als auf eine schwächere chinesische Währung zurückzuführen, da der Rekordhandelsüberschuss des Landes die Kapitalabflüsse ausgleicht. Im Vergleich zu einem Währungskorb hat sich der Yuan kaum verändert. Von Bloomberg befragte Analysten erwarten, dass der Yuan bis zum Jahresende stabil bei etwa 6,90 pro Dollar liegen wird, verglichen mit 6,97 pro Dollar am Dienstag.

Smiths Überzeugung in Bezug auf den Yuan ist nie ins Wanken geraten, seit er vor acht Jahren begann, gegen die Währung zu wetten. Chinas überraschende Abwertung im Jahr 2015 verhalf dem Fonds in diesem Jahr zu einem Gewinn von 16 Prozent.

"Wir haben bislang nicht gesehen, was wir mit diesem Trade verdienen können”, sagte Smith. “Vielleicht passiert es jetzt."

(Bloomberg)