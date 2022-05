In Brasilien hat der ehemalige Gouverneur des Bundesstaates Sao Paulo, Joao Doria, seinen Verzicht auf eine Kandidatur bei der Präsidentenwahl im Oktober erklärt. Der Politiker von der konservativen Partei PDSB - einer der schärfsten Kontrahenten von Präsidenten Jair Bolsonaro - erklärte am Montag in der Millionenmetropole Sao Paulo: "Mir ist heute klar, dass ich nicht die Wahl der Parteispitze bin." Deshalb ziehe er sich "mit einem verwundeten Herzen, aber mit leichter Seele" zurück.