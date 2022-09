Auf der Suche nach höheren Renditen werden Investoren in den sogenannten Schwellenländern fündig. Auch in diesen Regionen haben festverzinsliche Papiere zuletzt eine sehr gute Wertentwicklung gezeigt. "Im Gegensatz zu den USA und Europa haben die Emerging Markets die Phase der starken Inflation bereits hinter sich", argumentiert Anja Hochberg. Chinas Zentralbank senkte Mitte August überraschend die Zinsen um zehn Basispunkte – Auslöser für ein Rally bei chinesischen Staatsanleihen. Die Entwicklung zeigt, dass diese Titel nicht mit US- oder europäischen Staatsanleihen korrelieren. Anleger aus dem Ausland scheinen diese Eigenschaft zu schätzen und kehren an Chinas Bondmarkt zurück. Generell sind die Zinsaufschläge für Schwellenländer-Anleihen derzeit attraktiv. Hinzu kommt, dass sich die Kreditqualität, gemessen an den Ratings dieser Länder, in den vergangenen Jahren deutlich verbessert hat. Anleger sollten aber im Hinterkopf haben, dass auch die Emerging Markets in Mitleidenschaft gezogen werden, sollten die USA und Europa in eine Rezession abrutschen. Mit Blick auf die geopolitischen Gefahren und die Abhängigkeit von russischem Erdgas ist zudem bei Engagements in Osteuropa Vorsicht geboten. Interessant sind hingegen Länder, die derzeit von steigenden Rohstoffpreisen profitieren.