Damit rutscht die Türkei immer tiefer in den Ramsch-Bereich, in dem Anlagen als hochspekulativ gelten. Der Ausblick bleibe "negativ", teilte die US-Agentur am Freitag mit. Es droht somit eine weitere Herabstufung. Gründe für den Schritt seien unter anderem die hohe Inflation und die Währungskrise in dem Land.

Ausserdem bekomme die Türkei die negativen Folgen des Ukraine-Kriegs zu spüren. Das langfristige Fremdwährungsrating wurde indes mit "B+" bestätigt.

(Reuters)