Boris Johnson warnt vor "grösstem Krieg in Europa seit 1945"

Der britische Premierminister Boris Johnson hat angesichts der drohenden Eskalation in der Ukraine vor dem grössten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkriegs gewarnt. "Ich muss leider sagen, dass der Plan, den wir sehen, vom Ausmass her etwas ist, das wirklich der grösste Krieg in Europa seit 1945 sein könnte", sagte Johnson der BBC, die ihn am Wochenende bei der Sicherheitskonferenz in München interviewte. Er bezieht sich damit auf mutmassliche russische Pläne für einen Angriff auf die Ukraine.