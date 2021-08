BR Cassis macht sich in Vietnam für Freihandelsabkommen stark

In Vietnam hat sich Bundesrat Ignazio Cassis für einen baldigen Abschluss eines Freihandelsabkommens der Efta-Staaten mit dem südostasiatischen Land stark gemacht. Mit dem Besuch in Hanoi am Freitag ging die sechstägige Südostasienreise zu Ende, die den Schweizer Aussenminister auch nach Thailand und Laos geführt hatte.