BR Parmelin appelliert an die Vernunft und für die Impfung

Es falle ihm auf, dass einige Leute in den vergangenen Wochen nervös geworden seien, sagte Parmelin am Mittwoch vor den Medien in Bern. Auf allen Seiten sei von Freiheiten und von Rechten die Rede. Als Bundesrat und als Mensch sei er davon überzeugt, dass der kürzeste Weg aus der Krise über die Impfung führe.

Jede und jeder habe das Recht, anders zu denken. Aber "es beunruhigt mich", wenn Mitbürgerinnen und Politiker verunglimpft würden, weil sie anderer Meinung seien. Die Schweizer Politik baue auf die Verantwortung jedes einzelnen Bürgers und jeder einzelnen Bürgerin.

Parmelin rief dazu auf, kurz innezuhalten und sich zu fragen, was man selbst dazu beitragen kann, um die Pandemie und die wirtschaftliche Krise zu beenden. "Der Feind ist und bleibt das Virus und nicht andersdenkende Mitbürgerinnen und Mitbürger", sagte Parmelin.

(AWP)