Branchenverband fordert bessere Rahmenbedingungen für Solar-Ausbau

Schon heute boome die Photovoltaik, teilte der Branchenverband Swissolar am Dienstag mit. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs sei das Thema noch dringender geworden.

Anlass ist die 20. Schweizer Photovoltaik-Tagung, die am Dienstag und Mittwoch in Bern stattfindet. Zur Erreichung des Ziels fordert Swissolar klare Klimaziele und bessere Rahmenbedingungen, etwa, was das Baurecht, berufliche Chancen in der Solarbranche und die Raumplanung angeht.

"Wir haben die Technologie, die Antworten und die Lösungen - jetzt müssen die Hürden weg", liess sich Swissolar-Präsident und GLP-Präsident Jürg Grossen im Communiqué zitieren.

Energieministerin Simonetta Sommaruga sagte in ihrer Rede zur Eröffnung der Tagung, noch nie seien so viele Solaranlagen gebaut worden wie jetzt. Und der Boom werde nicht nur anhalten, sondern noch stärker werden. "Die Bevölkerung will weg von Öl und Gas", so die SP-Bundesrätin.

Die Schweizer Solarwirtschaft habe 2021 eine Auftragssteigerung von 30 Prozent gestemmt, schrieb Swissolar in seinem Communiqué. Heute umfasse die Schweizer Solarbranche den Angaben zufolge bereits rund 7000 Vollzeitstellen.

Schweizer Photovoltaik-Tagung wird jährlich von Swissolar, dem Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) und dem Bundesamt für Energie (BFE) organisiert.

(AWP)