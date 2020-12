Brasiliens Vize-Präsident Mourão mit Coronavirus infiziert

Brasiliens Vize-Präsident Hamilton Mourao hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies berichteten brasilianische Medien unter Berufung auf Mouraos Pressestelle am Sonntagabend (Ortszeit). Demnach werde er in Isolierung bleiben. Details über den Gesundheitszustand Mouraos oder Symptome wurden nicht verbreitet. Dem Nachrichtenportal "G1" zufolge geht es ihm gut. Mourao ist der nächste in einer langen Liste brasilianischer Politiker, allen voran Präsident Jair Bolsonaro, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.