Trotz aller Versprechungen steckt die grüne Energie noch in den Kinderschuhen und ändert nichts an der starken Abhängigkeit der Welt von fossilen Brennstoffen. Hält der Trend an, wird der kombinierte Verbrauch von Kohle, Erdgas und Erdöl bis Mitte 2022 wahrscheinlich einen historischen Höchststand erreichen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg schreibt.

Der Rubel hat dank der Aussicht auf höhere Öleinnahmen mehr als jede andere Schwellenländerwährung zugelegt. "Die Energiepreise werden hoch bleiben, und Unternehmen in rohstoffexportierenden Ländern werden von der weltweiten Verknappung des Angebots an energiebezogenen Rohstoffen profitieren", sagte Ali Akay, CIO des Hedgefonds Carrhae Capital.

(Bloomberg/cash)