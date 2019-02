Brexit-Streit: EU-freundliche Politikerinnen verlassen Mays Partei

(durchgehend aktualisiert) - Politisches Beben im britischen Parlament: Fünf Wochen vor dem Brexit hat die neu gegründete "Unabhängige Gruppe" im Unterhaus Zuwachs auch von den regierenden Konservativen bekommen. Die EU-freundlichen Politikerinnen Heidi Allen, Sarah Wollaston und Anna Soubry traten am Mittwoch aus der Tory-Partei aus und schlossen sich der neuen Gruppe an. In ihr sind bereits acht Abgeordnete, die die grösste Oppositionspartei Labour aus Protest verlassen hatten.