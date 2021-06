Brexit-Streit um Nordirland: London mit scharfen Vorwürfen gegen EU

Grossbritannien hat den Streit mit der EU über Sonderregeln für Nordirland mit schweren Vorwürfen verschärft. Aussenminister Dominic Raab warf EU-Politikern am Wochenende vor, die territoriale Einheit des Vereinigten Königreichs in Frage zu stellen. EU-Spitzenvertreter drängten hingegen Regierungschef Boris Johnson am Rande des G7-Gipfels mit deutlichen Worten zur Einhaltung von Absprachen.