Brigitta Gadient wird Präsidentin der Schweizer Luftfahrtstiftung

Neben der früheren SVP- und BDP-Nationalrätin werden Peter Müller, der frühere Direktor des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl) und Lino Guzzella, der ehemalige Präsident und Rektor der ETH Zürich, den Bund in der Stiftung vertreten. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch die Vertreter gewählt.

Die Stiftung überwacht, dass die Auflagen für die Hilfsgelder des Bundes eingehalten werden. Neben den Vertretern des Bundes werden zusätzlich je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Lufthansa-Gruppe und der Swiss dem Stiftungsrat angehören.

Der Vertreter des Lufthansa-Konzerns heisst Antonio Schulthess, wie die Airline am Nachmittag mitteilte. Er ist Schweizer und war den Angaben zufolge in den vergangenen 17 Jahren in verschiedenen Managementfunktionen innerhalb der Lufthansa Group tätig, unter anderem als Personalchef von Swiss und der Lufthansa Airlines. Er ist noch bis Ende des Jahres Mitglied des Vorstandes der Lufthansa Technik AG. Für die Swiss wird - wie bereits bekannt - der abtretende CEO Thomas Klühr Einsitz nehmen.

Ende April hatte der Bundesrat ein Unterstützungspaket für die Luftfahrt verabschiedet. Der Bund gewährt den Fluggesellschaften Swiss und Edelweiss zur Sicherstellung der Liquidität einen Verpflichtungskredit von 1,275 Milliarden Franken. Das Parlament stimmte diesem Kredit im Mai zu.

Da es sich bei den Fluggesellschaften um Tochtergesellschaften der Deutschen Lufthansa AG handelt, knüpfte der Bundesrat die Gewährung des Kredits an standortpolitische Auflagen. Die Auflagen sollen verhindern, dass der Standort Schweiz bei der Strategie des deutschen Unternehmens nachteilig behandelt wird.

mk

(AWP)