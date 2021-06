Briten kündigen Post-Brexit-Gesetz zur Förderung von Unternehmen an

Mit einem neuen Gesetz zur staatlichen Unterstützung von Unternehmen will die britische Regierung von ihren neuen Freiheiten nach dem Brexit Gebrauch machen. Das Subventionskontrollgesetz soll es der nationalen und den regionalen Regierungen ermöglichen, Unternehmen mit staatlichen Geldern unter die Arme zu greifen, wie die BBC am Mittwoch berichtete. Das Gesetz soll die EU-Regeln ersetzen, mit denen in solchen Fällen die Zustimmung der Mitgliedsstaaten notwendig war.