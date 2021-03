Britische Exporteure kämpfen weiterhin mit Brexit-Regeln

Auch rund zweieinhalb Monate nach dem endgültigen Brexit kämpfen britische Unternehmen mit den neuen Exportregeln. Es gebe weiterhin erhebliche Hemmnisse für den Handel mit der Europäischen Union, stellt ein Bericht fest, den ein Ausschuss des Oberhauses in London am Donnerstag veröffentlichte. "Das mit der EU geschlossene Brexit-Handelsabkommen hat zwar den Alptraum eines "No Deals" für Grossbritannien verhindert, aber es gibt nach wie vor viele unvollendete Punkte zwischen den beiden Seiten", sagte die Ausschussvorsitzende Sandip Verma. Besonders kleine und mittlere Unternehmen spürten den Druck.