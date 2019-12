Britische Fonds wollen Grossbeteiligung am Flughafen Zürich loswerden

Wie am Dienstagabend aus Bankkreisen zu erfahren war, offerieren die Fonds in einem beschleunigten Bookbuildung-Verfahren insgesamt rund 1,7 Millionen Aktien des Flughafenbetreibers, was in etwa einem Anteil von 5,6 Prozent des gesamten Kapitals entspreche.

Die Preisspanne für die angebotenen Titel hatte USS ursprünglich bei 166,50 bis 175,40 Franken je Aktie angesetzt. In der Folge seien die Auftragsbücher "überzeichnet" worden, hiess es weiter. Die Preis-Guidance wurde auf 167,00 bis 167,50 Franken eingegrenzt.

Am Dienstag waren die die Aktien von Flughafen Zürich an der Schweizer Börse bei 175,40 Franken (+0,5%) aus dem Handel gegangen.

(AWP)