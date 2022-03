Britische Grosshändler haben angekündigt, die infolge des Ukraine-Krieges steigenden Spritkosten an ihre Kunden weitergeben zu wollen. "Wenn Menschen in Geschäften Essen und Trinken kaufen oder wenn sie essen gehen, werden sie mehr bezahlen, weil die Transportkosten so stark gestiegen sind", sagte ein Vertreter der Federation of Wholesale Distributors am Donnerstag der BBC. Wie auch in Deutschland und anderen Ländern haben die Spritpreise in Grossbritannien in den vergangenen Tagen Rekordniveau erreicht.