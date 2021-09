Britische Kraftstoffkrise: Ölfirmen fordern Ende von Panikkäufen

Mehrere Unternehmen aus der Ölbranche haben die Autofahrer in Grossbritannien zur Zurückhaltung an der Zapfsäule aufgefordert. "Wir rufen alle dazu auf, Kraftstoff so zu kaufen, wie sie es normalerweise machen würden", hiess es in einer gemeinsamen Mitteilung von BP , Esso, Shell und anderen Unternehmen am Montag. Es gebe genug Kraftstoff, und man arbeite mit der Regierung daran, dass er an Tankstellen im ganzen Land verfügbar sei, versicherten sie.