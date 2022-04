Britische Regierung lehnt Wiedereinführung von Corona-Massnahmen ab

Trotz der klaren Forderungen aus dem Gesundheitswesen und hoher Infektionszahlen lehnt die britische Regierung die Wiedereinführung von Corona-Massnahmen in England ab. "Es gibt keine Änderungen an unseren Weisungen und unser "Leben mit Covid"-Plan steht noch immer", sagte eine Downing-Street-Sprecherin am Montag. Dank der Impfungen und besserer Behandlungsmöglichkeiten könne man mittlerweile besser mit dem Virus umgehen.