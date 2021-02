Britische Regierung sieht sich auf gutem Weg im Kampf gegen Corona

Grossbritannien sieht sich bei der Bewältigung der Corona-Pandemie auf einem guten Weg. "Wir kommen in unserem Kampf gegen das Coronavirus über den Berg", sagte Gesundheitsminister Matt Hancock am Montag bei einer Pressekonferenz in London. "Die Zahl der Menschen im Krankenhaus ist immer noch viel zu hoch, aber sie sinkt. Die Zahl der Menschen, die an dieser Krankheit sterben, ist ebenfalls viel zu hoch, aber sie sinkt auch." Seit Beginn der Massenimpfung vor genau zwei Monaten haben im Vereinigten Königreich mehr als 12,2 Millionen Menschen eine Impfung erhalten - das entspreche fast jedem vierten Erwachsenen, sagte Hancock.