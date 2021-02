Britische Regierung wirbt um Vertrauen für Astrazeneca-Impfstoff

(Ausführliche Fassung) - Die britische Regierung hält Zweifel am Astrazeneca -Impfstoff trotz einer offenbar verminderten Wirkung gegen die südafrikanische Coronavirus-Variante für unangebracht. Gegen die bislang in Grossbritannien vorherrschenden Varianten seien sowohl das Vakzin von Biontech und Pfizer als auch das von Astrazeneca offenbar wirksam, schrieb Impf-Staatssekretär Nadhim Zahawi am Montag in einem Gastbeitrag im "Telegraph".