Britische Spediteure warnen vor Desaster nach Brexit-Übergangsphase

Die britische Regierung "schlafwandelt" Spediteuren zufolge in ein "Desaster" zum Ende der Brexit-Übergangsphase hinein. Die Lieferketten zwischen Grossbritannien und der EU dürften ab 2021 stark gestört sein, falls man nicht bald eine Lösung finde, warnten Logistik-Organisationen am Freitag in einem Schreiben.