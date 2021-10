Britischer Premier verteidigt niedrige Bewerberzahl auf Tankwagenfahrer-Visa

Der britische Premierminister Boris Johnson hat das bislang schwache Interesse an Visa für ausländische Lastwagenfahrer verteidigt. Bislang seien 127 Visa an Fahrer von Tanklastern vergeben worden, bestätigte Johnson am Dienstagmorgen im BBC-Interview. "Was das zeigt, ist, dass es einen globalen Engpass gibt", sagte der konservative Politiker. Erneut betonte er, dass es sich bei dem Mangel um kein rein britisches Problem handele.