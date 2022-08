Britisches Institut sieht Gefahr einer Stagflation

Angesichts der explodierenden Inflation warnen Ökonomen vor verheerenden Folgen für die britische Wirtschaft. Es bestehe "die wachsende Möglichkeit einer tieferen Rezession", schrieb das unabhängige Wirtschaftsforschungsinstitut NIESR in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Dies werde Millionen Menschen treffen, vor allem finanziell schwächere Haushalte, hiess es. Erstmals seit den 1970er Jahren drohe eine Stagflation, also eine Mischung aus hoher Inflation und Arbeitslosigkeit sowie stagnierender Wirtschaftsleistung.