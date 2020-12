Britisches Parlament billigt Brexit-Deal - Oberhaus stimmt zu

Das britische Parlament hat den Brexit-Handelspakt zwischen Grossbritannien und der Europäischen Union gebilligt. Nach dem Unterhaus stimmte am späten Mittwochabend auch das Oberhaus in London für das Ratifizierungsgesetz von Premierminister Boris Johnson. Nun wird das Gesetz Königin Elizabeth II. vorgelegt, die es als Staatsoberhaupt in Kraft setzt. Der formelle Akt wurde noch in der Nacht zum Donnerstag erwartet.