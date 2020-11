Brüssel plant ehrgeizige Auto-Grenzwerte - Vorschlag Ende 2021

Die EU-Kommission will Ende 2021 ehrgeizige neue Schadstoff-Grenzwerte in einer Euro-7-Norm für Autos und Vans vorschlagen. Sie sollen 2025 in Kraft treten, wie es am Montag aus der Brüsseler Behörde hiess. Noch sei aber keine Entscheidung über Rahmen, Umfang, Grenzwerte oder Fristen gefallen.