Bündner Regierung denkt über Zertifikatspflicht im ÖV nach

Die Massnahmen zum Schutz der Spitäler müssten rasch die höchste Wirksamkeit erzielen, schrieb die Exekutive des Alpenkantons am Montag in einer Vernehmlassungsantwort an das Eidgenössische Departement des Innern (EDI). Für sie kommt deshalb nur eine umfassende Zertifikatspflicht in Frage - oder aber gar keine Zertifikatspflicht.

Die Bündner lehnen eine Ausdehnung der Zertifikate auf ein paar wenige Bereiche ebenso ab wie die Einschränkung lediglich einzelner Wirtschaftsbereiche. Sollte die Zertifikatspflicht eingeführt werden, müsse sie "auf alle möglichen Bereiche" ausgedehnt werden, heisst es im Schreiben an das EDI.

Auf jeden Fall müssten die Zertifikate bei der Ein- oder Rückreise in die Schweiz verlangt werden, wo "höchste Gefahr der Einschleppung von Virusmutationen" bestehe. Die Pflicht, sich als "genesen, geimpft oder getestet" auszuweisen, sei zudem in der Gastronomie und der Hotellerie einzuführen, für Vereinsaktivitäten und für den Besuch von öffentlichen Einrichtungen.

Volksschule als einzige Ausnahme

In vielen weiteren Bereichen wollen die Bündner die Zertifikatspflicht immerhin prüfen lassen. Dazu zählen der ÖV und die Arbeitswelt. Sollte die Maskenpflicht ganz fallen, soll auch eine Zertifikatspflicht für Einkaufsläden angeschaut werden.

Eine Ausnahme könne die Volksschule bilden, hiess es in der Vernehmlassungsantwort. Das aber nur, sofern dort regelmässig Massentests durchgeführt würden.

Graubünden schlägt zudem vor, die Erwerbsausfallentschädigung (EO) für Personen in Quarantäne unter die Lupe zu nehmen und allenfalls zu streichen. "Geimpfte müssen nicht in Quarantäne", schrieb die Regierung, ebenso wenig "wie Mitarbeitende von Betrieben, die regelmässig testen". Die EO für Mitarbeitende in Quarantäne sei daher nicht mehr angezeigt.

