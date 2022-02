Bund bezahlt weiter PCR-Tests für Kontaktpersonen von Infizierten

Auch nach der Abschaffung der Kontaktquarantäne kommt der Bund für die Kosten von PCR-Test von Personen auf, die engen Kontakt mit Corona-Infizierten hatten. Das präzisierte der Bundesrat am Freitag. Wer mit Infizierten Kontakt hatte, muss nicht mehr in Quarantäne, wie der Bundesrat bereits am letzten Mittwoch entschied.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden dem BAG am Freitag innerhalb von 24 Stunden 33'386 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Gleichzeitig registrierte das BAG 18 neue Todesfälle und 167 Spitaleinweisungen.

Das BAG wies darauf hin, dass die hohe Anzahl von gemeldeten Tests sowie der hohe Anteil positiver Tests auf eine erhöhte Dunkelziffer hindeuteten. Daher widerspiegelten die Fallzahlen das Infektionsgeschehen nur eingeschränkt.

Aktuell befinden sich in den Spitälern insgesamt 684 Personen in Intensivpflege. Die Auslastung der Intensivstationen beträgt zurzeit 78,90 Prozent. 22,70 Prozent der verfügbaren Betten werden von Covid-19-Patienten belegt.

68,38 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz sind mittlerweile vollständig geimpft. Ausserdem haben fast 40 Prozent der Gesamtbevölkerung und 74,72 Prozent der über 65-Jährigen eine sogenannte Booster-Impfung erhalten. In den vergangenen 24 Stunden wurden dem BAG 98'858 neue Corona-Tests gemeldet. Zurzeit befinden sich 126'935 Personen in Isolation, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

