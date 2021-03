Bund braucht mehr Geld für Covid-Härtefallhilfen

Es werde voraussichtlich im Juli einen Nachtragskredit brauchen, sagte Bundesrat Maurer (SVP) am Dienstag an einer Medienkonferenz zum Covid-Härtefallprogramm in Zürich. "Unserer Meinung nach läuft das System sehr gut, es werden bereits seit einiger Zeit Gelder ausbezahlt", sagte Maurer.

Laut dem Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) sind im Kanton Zürich bisher rund 1,4 Milliarden Franken an Härtefallgeldern beantragt worden. Darlehen und nicht rückzahlbare Beiträge in der Höhe von total 580 Millionen Franken seien bereits bewilligt worden.

Maurer äusserte sich besorgt über die längerfristigen finanziellen Auswirkungen der Krise. "Die gesundheitliche Lage werden wir hoffentlich bis in einigen Monaten stabilisieren können. Die wirtschaftlichen Folgen aber dürften uns noch 15 bis 20 Jahre lange beschäftigen", sagte er.

(AWP)