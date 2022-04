Bund erweitert Covid-Zertifikats-App um einen Ländercheck

(Meldung ergänzt (2. und 3. Abschnitt nach dem Lead). NEU: Angaben BAG-Sprecher zu App-Update und Datenaktualisierung) - Reisende ins Ausland können sich über die Gültigkeit ihres Corona-Zertifikats in gewissen Ländern neu in der Schweizer Covid-Zertifikats-App informieren. Die Handy-Anwendung ist um eine entsprechende Funktion erweitert worden. Sie umfasste am Donnerstag 24 Länder.