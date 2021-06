Bund vergibt Cloud-Aufträge an vier US-Firmen und ein chinesisches Unternehmen

(Mit der Antwort der BK in den letzten beiden Abschnitten ergänzt. Ausserdem Quelle im ersten Abschnitt) - Der Bund hat einen Grossauftrag für Cloud-Dienste in der Höhe von 110 Millionen Franken an fünf Internet-Giganten vergeben: Vier US-Firmen - Amazon, IBM, Microsoft und Oracle - und das chinesische Unternehmen Alibaba.