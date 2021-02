Bund weiterhin optimistisch, Impfziel zu erreichen

Das Ziel sei es weiterhin, dass sich bis im Sommer alle Menschen in der Schweiz impfen lassen könnten, die das wollten, sagte Gesundheitsminister Alain Berset vor dem Medien in Bern. "Das können wir Stand heute gewährleisten, die neuen Verträge mit drei weiteren Impfhersteller unterstützen das", sagte Berset. Die Impfstoffe dieser Firmen sind aber in der Schweiz noch nicht zugelassen. Bei der Qualität würden weiterhin keine Kompromisse erlaubt.

Die Impfung sei kein Wundermittel, aber ein wichtiges Element, um aus der Pandemie herauszukommen, sagte Berset. Der Erfolg hänge aber auch von vielen Faktoren ab, auch international. Nichtsdestotrotz könne man in den nächsten Wochen immer mehr Personen impfen.

Nora Kronig, Vizedirektorin und Leiterin Abteilung Internationales im Bundesamt für Gesundheit (BAG), erläuterte, dass die Lieferungen von Novavax mit 6 Millionen und von Curevac für 5 Millionen Dosen für das zweite Quartal vorgesehen sind.

Insgesamt sollen im August und im September je eine Million Dosen geliefert werden. 4 Millionen könnten dann entweder im Oktober und November oder auf Anfang 2022 verschoben werden, sagte Kronig. Die Schweiz könne sich hier den entsprechenden Entwicklungen anpassen.

(AWP)