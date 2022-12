In einem am Dienstag veröffentlichten Urteil schloss sich die in Luzern tagende 2. sozialrechtliche Abteilung der Meinung der Appenzeller Richter an. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers konnten die Krankenkassen Sammelklagen vor einem Schiedsgericht einreichen, um ihre Ansprüche durchzusetzen.