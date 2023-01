Die vom Tessiner Staatsrat im September 2021 erlassene Testpflicht für das Gesundheitspersonal ohne Covid-Zertifikat stelle zwar eine Ungleichbehandlung gegenüber geimpften oder genesenen Personen dar. Sie sei auch ein Eingriff in die persönliche Freiheit und das Recht auf Achtung des Privatlebens, schreibt das Bundesgericht in einem am Freitag veröffentlichten Urteil.